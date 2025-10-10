Usura, in Gazzetta Ufficiale i nuovi tassi soglia validi fino a dicembre 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante i nuovi “tassi soglia” validi per il IV trimestre 2025, ovvero i tassi oltre i quali gli interessi, da chiunque pretesi o incassati, sono considerati sempre "usurari", ai sensi dell'art. 644, comma 3 del codice penale, art. 2, Legge n. 108/1996).



Per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2025, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportati nella tabella dei TEGM allegata al decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Banche e intermediari finanziari sono tenuti ad esporre in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico, i valori aggiornati.

