SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 17 dicembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Ultimi giorni per il Pacchetto Fiscale 2026: 5 Software a prezzo bloccato (risparmi il 40%)

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Il 2026 è alle porte e il tempo per approfittare della promozione esclusiva di AteneoWeb sta per scadere. Abbiamo raggruppato tutti i nostri nuovi strumenti di calcolo e verifica in un'unica soluzione completa per gestire ogni aspetto dei contribuenti minori.

Fino al 31 dicembre 2025, potete acquistare il "Pacchetto software per la gestione fiscale 2026 dei contribuenti forfetari e minimi".

Cosa include il pacchetto?

Tutti i 5 tool rilasciati quest'anno:

  1. Test di convenienza Flat Tax vs Ordinario
  2. Verifica Requisiti Forfetari
  3. Verifica Requisiti Minimi
  4. Rettifica detrazione IVA
  5. Calcolo imposte e contributi

Acquistando i singoli software il costo totale sarebbe di 150,00 € +IVA.

Acquistando il pacchetto entro il 31/12, il prezzo crolla a 90,00 € +IVA.

È l'investimento più intelligente per chiudere l'anno: dotate il vostro studio di tutti gli strumenti necessari per affrontare la campagna fiscale 2026 con efficienza e professionalità, risparmiando 60 euro netti.

Assicuratevi il pacchetto completo ora e iniziate il nuovo anno con una marcia in più!


Tabella Riepilogativa Prodotti

Titolo Software

Prezzo Singolo

XLS FLAT TAX FORFETTARI 2026 (Test Convenienza)

50,00 € +IVA

XLS Verifica Requisiti Forfetari 2026

25,00 € +IVA

XLS Rettifica detrazione IVA (Minimi/Forfetari)

25,00 € +IVA

XLS Verifica Requisiti Minimi 2026

25,00 € +IVA

XLS Forfetari: calcolo imposta e contributi 2026

25,00 € +IVA

PACCHETTO COMPLETO (Promo fino al 31/12)

90,00 € +IVA

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS