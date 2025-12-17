Ultimi giorni per il Pacchetto Fiscale 2026: 5 Software a prezzo bloccato (risparmi il 40%)

Il 2026 è alle porte e il tempo per approfittare della promozione esclusiva di AteneoWeb sta per scadere. Abbiamo raggruppato tutti i nostri nuovi strumenti di calcolo e verifica in un'unica soluzione completa per gestire ogni aspetto dei contribuenti minori.
Fino al 31 dicembre 2025, potete acquistare il "Pacchetto software per la gestione fiscale 2026 dei contribuenti forfetari e minimi".
Cosa include il pacchetto?
Tutti i 5 tool rilasciati quest'anno:
Acquistando i singoli software il costo totale sarebbe di 150,00 € +IVA.
Acquistando il pacchetto entro il 31/12, il prezzo crolla a 90,00 € +IVA.
È l'investimento più intelligente per chiudere l'anno: dotate il vostro studio di tutti gli strumenti necessari per affrontare la campagna fiscale 2026 con efficienza e professionalità, risparmiando 60 euro netti.
Assicuratevi il pacchetto completo ora e iniziate il nuovo anno con una marcia in più!
Tabella Riepilogativa Prodotti
|
Titolo Software
|
Prezzo Singolo
|
XLS FLAT TAX FORFETTARI 2026 (Test Convenienza)
|
50,00 € +IVA
|
XLS Verifica Requisiti Forfetari 2026
|
25,00 € +IVA
|
XLS Rettifica detrazione IVA (Minimi/Forfetari)
|
25,00 € +IVA
|
XLS Verifica Requisiti Minimi 2026
|
25,00 € +IVA
|
XLS Forfetari: calcolo imposta e contributi 2026
|
25,00 € +IVA
