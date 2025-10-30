UIF e antiriciclaggio: primo semestre 2025

L’ Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il quaderno statistico relativo alle operazioni del I semestre del 2025.
In particolare le segnalazioni per operazioni in contante hanno raggiunto la somma di 115 mld. di euro (1° semestre 2024 118,6 Mld. di euro), con prevalenza delle operazioni in Lombardia, Lazio, Veneto, Campania.
