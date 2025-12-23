Udienze da remoto con 'Teams': pronte le linee guida per difensori e parti processuali

Sul sito internet del Dipartimento della Giustizia Tributaria sono state pubblicate le Linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

Le Linee guida sono consultabili nella pagina dedicata all’Udienza a distanza - UaD.

La scelta della nuova piattaforma, si legge nel comunicato del DIpartimento della giustizia tributaria, permette di usufruire di un ambiente di videoconferenza più moderno e intuitivo, oltre che gratuito per le parti processuali.

La piattaforma, in particolare, è stata configurata in modo da prevedere la presenza di una Sala di attesa virtuale che precede l’accesso all’udienza a distanza con l’organo giudicante, per assicurare una migliore fruizione del servizio offerto nell’interazione con la Corte di giustizia tributaria.

A corredo delle Linee guida è stata realizzata anche una Presentazione operativa, che illustra le principali funzionalità della nuova piattaforma.