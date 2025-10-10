Trattamento integrativo, in arrivo i codici tributo per il recupero crediti indebitamente utilizzati

Pronti i codici tributo per i sostituti d’imposta che dovranno versare, tramite i modelli F24 e F24EP, il credito connesso all’agevolazione corrisposta ai lavoratori, indebitamente utilizzato e oggetto di recupero da parte dell’Agenzia.
Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ricordiamo, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica, con relativa compensazione, da parte di questi ultimi, del credito maturato con l’erogazione delle somme.
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, a seguito di attività di controllo, gli uffici dell'Agenzia Entrate emanano apposito atto di recupero, ai sensi dell'art. 38-bis del DPR n. 600/1973.
Con Risoluzione n. 51/E del 6 ottobre l'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ha istituito i seguenti codici tributo:
Per il versamento, invece, delle stesse somme tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), sono istituiti i seguenti codici tributo:
