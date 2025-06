Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica

RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel

Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:



- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);

- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);

- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;

- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali