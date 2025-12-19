Terzo Settore: esclusione Iva fino al 2036

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Tra le novità più rilevanti in materia di Terzo settore il provvedimento prevede la proroga al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del Dl n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.
Il differimento di dieci anni delle disposizioni introdotte dal Dl 146/2021 permette agli enti di continuare ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l’immediata esposizione agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.
