TCF opzionale: il decreto attuativo in G.U.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio è stato pubblicato il Decreto 9 luglio 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante le modalità applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework opzionale)

Il decreto, destinato alle PMI, dà attuazione alle disposizioni dell'art. 7-bis del D.l n. 128/2025, che riconosce, ai contribuenti privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, al fine di poter beneficiare degli sgravi sanzionatori di carattere amministrativo e penale previsti per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo.