Martedì 25 novembre 2025
Tax credit investimenti ZES unica agricoltura e pesca: comunicazioni integrative entro il 2 dicembre

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Si è aperta lo scorso 20 novembre la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni integrative relative al credito d'imposta Zes unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, previsto dall’articolo 16-bis del Dl n.124/2023.
Le comunicazioni che attestano l'effettiva realizzazione degli investimenti realizzati dal 1°gennaio al 15 novembre 2025, dichiarati in precedenza, potranno essere inviate fino a martedì 2 dicembre.

Per l'invio delle comunicazioni deve essere utilizzato l'apposito modello, con relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 e disponibili sul sito della stessa Agenzia.
