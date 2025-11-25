Tax credit investimenti ZES unica agricoltura e pesca: comunicazioni integrative entro il 2 dicembre

Si è aperta lo scorso 20 novembre la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni integrative relative al credito d'imposta Zes unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, previsto dall’articolo 16-bis del Dl n.124/2023.
Le comunicazioni che attestano l'effettiva realizzazione degli investimenti realizzati dal 1°gennaio al 15 novembre 2025, dichiarati in precedenza, potranno essere inviate fino a martedì 2 dicembre.
Per l'invio delle comunicazioni deve essere utilizzato l'apposito modello, con relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 e disponibili sul sito della stessa Agenzia.
