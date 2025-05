Tassazione plusvalenze da cripto attività: l'Agenzia risponde

Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025: pacchetto software in Cloud

Pacchetto software, in modalità cloud, per la gestione delle assegnazioni e cessioni agevolate degli immobili di società e relativa tassazione in capo alla stessa e ai soci.

Gestione, altresì, della estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.



Per maggiori informazioni vedi le descrizioni relative ai singoli prodotti che compongono il pacchetto.

a cura di: AteneoWeb Cloud 3