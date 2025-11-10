PayPal paga in 3 rate 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 10 novembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Tassa etica anche per contribuenti in regime forfetario: chiarimenti, modalità di calcolo e versamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Con la Risposta n. 285 del 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti in regime forfetario che esercitano una delle attività indicate dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, tra cui quelle di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, sono soggetti al versamento della Tassa etica.
Tale imposta si aggiunge a quella sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014.
Il fatto che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'imposta sostitutiva, non esclude che gli stessi siano soggetti anche alla Tassa etica, considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché delle addizionali regionali e comunali.

Modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta
I soggetti in Regime forfetario dovranno determinare la base imponibile per liquidare la Tassa etica secondo le stesse regole previste dal citato comma 64, applicando quindi, all'ammontare dei "ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza", il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata. 
L'importo così determinato dovrà essere indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RQ ­ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII ­ Tassa etica, rigo RQ49) applicando su di esso l'aliquota prevista del 25%.

Per il versamento della Tassa etica si dovranno utilizzare le stesse modalità stabilite per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Risoluzione n. 107/E del
2009, avvalendosi dei seguenti codici tributo: ­

  • 4003 relativo all'"Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto prima rata"; ­
  • 4004 relativo all'"Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione"; ­
  • 4005 relativo all'"Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Saldo"
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS