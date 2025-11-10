Tassa etica anche per contribuenti in regime forfetario: chiarimenti, modalità di calcolo e versamento

Con la Risposta n. 285 del 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti in regime forfetario che esercitano una delle attività indicate dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, tra cui quelle di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, sono soggetti al versamento della Tassa etica.
Tale imposta si aggiunge a quella sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014.
Il fatto che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'imposta sostitutiva, non esclude che gli stessi siano soggetti anche alla Tassa etica, considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché delle addizionali regionali e comunali.
Modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta
I soggetti in Regime forfetario dovranno determinare la base imponibile per liquidare la Tassa etica secondo le stesse regole previste dal citato comma 64, applicando quindi, all'ammontare dei "ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza", il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata.
L'importo così determinato dovrà essere indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RQ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII Tassa etica, rigo RQ49) applicando su di esso l'aliquota prevista del 25%.
Per il versamento della Tassa etica si dovranno utilizzare le stesse modalità stabilite per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Risoluzione n. 107/E del
2009, avvalendosi dei seguenti codici tributo:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google