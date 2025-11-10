Tassa etica anche per contribuenti in regime forfetario: chiarimenti, modalità di calcolo e versamento

Con la Risposta n. 285 del 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti in regime forfetario che esercitano una delle attività indicate dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, tra cui quelle di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, sono soggetti al versamento della Tassa etica.

Tale imposta si aggiunge a quella sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014.

Il fatto che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'imposta sostitutiva, non esclude che gli stessi siano soggetti anche alla Tassa etica, considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché delle addizionali regionali e comunali.

Modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta

I soggetti in Regime forfetario dovranno determinare la base imponibile per liquidare la Tassa etica secondo le stesse regole previste dal citato comma 64, applicando quindi, all'ammontare dei "ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza", il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata.

L'importo così determinato dovrà essere indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RQ ­ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII ­ Tassa etica, rigo RQ49) applicando su di esso l'aliquota prevista del 25%.

Per il versamento della Tassa etica si dovranno utilizzare le stesse modalità stabilite per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Risoluzione n. 107/E del

2009, avvalendosi dei seguenti codici tributo: ­