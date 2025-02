Svalutazione titoli sospesa anche nel 2024

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato il Documento Interpretativo 11 – aggiornato per i bilanci 2024 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

L’aggiornamento del documento fa seguito alla pubblicazione, in data 23 settembre 2024, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto l’esercizio 2024 l’applicazione della norma sulla valutazione dei titoli non immobilizzati, senza introdurre novità sotto il profilo tecnico contabile per le società OIC.

Il documento prevede che in nota integrativa sia data informativa circa le modalità di utilizzo della deroga, indicando la differenza fra il valore di iscrizione e quello di mercato nonché le motivazioni che hanno portato a considerare la perdita temporanea.