Superbonus: al 1 marzo oltre 122.000 asseverazioni depositate

Con il Provvedimento del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687, l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2024 , relativo ai redditi 2024.

Check List Ecobonus conforme CNDCEC: versione Excel

Con il DL 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”) è stato previsto che per qualsiasi intervento immobiliare per il quale si proceda alla cessione del credito ex art. 121, DL 34/2020, occorra richiedere il visto di conformità. Il CNDCEC ha messo a disposizione una prima check list per il rilascio del visto di conformità per gli interventi legati al c.d. “Ecobonus”.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali