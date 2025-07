AteneoWeb vi segnala la prossima iniziativa organizzata dallo Studio Barbieri & Associati, dal titolo "Strategia d'impresa - MERCATI, FILIERE, CAPITALI, TECNOLOGIE, PERSONE", che si terrà il 16 settembre, dalle 14:30 alle 17:30, presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro, a Modena, quale evento conclusivo della partecipazione alla manifestazione FARETE 2025.

CLICCA QUI per scaricare il programma.

L'iniziativa è pensata come supporto alle aziende in questo momento di grande pressione dovuta in buona misura alle incertezze geopolitiche, all’introduzione dei dazi che generano turbolenze nei mercati, alla disomogeneità delle supply-chain e alla difficoltà di acquisire e trattenere le figure chiave. Si cercherà di capire, grazie ai contributi dei relatori che interverranno, come tutto questo impatti sulla gestione finanziaria aziendale, quale sarà la risposta delle banche e soprattutto, come ripensare la strategia d’impresa in modo che tenga conto di tutti questi fattori.

L'evento è gratuito con obbligo di prenotazione.

CLICCA QUI per prenotare la tua partecipazione.