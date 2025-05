Sport Bonus 2025: dal 30 maggio l'invio delle domande

Ancora pochi giorni di attesa per l'invio delle domande relative allo Sport Bonus 2025.

Apartire dalle ore 16 del prossimo 30 maggio, si aprirà la prima finestra temporale per l’inoltro online delle domande, da parte delle imprese, che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Con la nuova legge di bilancio, infatti, è stata estesa anche per l'anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

A ricordarlo il Dipartimento per lo Sport, con avvisto pubblicato sul sito istituzionale.

Il termine ultimo per l'invio delle domande per la prenotazione del tax credit è il 30 giugno 2025. Una seconda finestra temporale si aprirà il 15 ottobre.

Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

Il Dipartimento per lo Sport, a seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, autorizzerà le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.