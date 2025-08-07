Sport Bonus 2025: dal 15 ottobre si apre la seconda finestra temporale per l'invio delle domande

Con la nuova legge di bilancio, la possibilità per le imprese di accedere allo Sport Bonus, e quindi di usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici, è stata estesa anche al 2025.

Lo scorso maggio si è aperta la prima finestra temporale per l’inoltro online delle domande relative allo Sport Bonus 2025.

Il Dipartimento per lo Sport ricorda che, dal prossimo 15 ottobre, si aprirà una seconda finestra temporale, che vede come nuovo termine ultimo per l'invio delle domande per la prenotazione del tax credit tramite l’apposita piattaforma, il 15 novembre 2025.

Possono effettuare tali erogazioni esclusivamente le imprese a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all’importo erogabile alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare i 10 milioni di euro per l’anno in corso.