Split Payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti (enti, fondazioni e società) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per il 2026.
Gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2025 e consultabili sulla specifica applicazione informatica, sono i seguenti:
E' possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.
Eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi possono essere segnalati, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, tramite l'apposito modulo di richiesta.
