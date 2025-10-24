Banana+ 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 24 ottobre 2025
Split Payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti (enti, fondazioni e società) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per il 2026.

Gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2025 e consultabili sulla specifica applicazione informatica, sono i seguenti:

E' possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.
Eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi possono essere segnalati, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, tramite l'apposito modulo di richiesta.
