Spese ingenti, utili scarsi: una dissonanza da verificare

Anche risultati positivi esigui, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, possono costituire un presupposto per una ricostruzione analitico-induttiva dell’attività.
La gestione antieconomica di un’azienda, con conseguente possibilità per l’Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato, si configura non solo quando vengono dichiarate perdite costanti per più periodi d’imposta, ma anche quando viene dichiarato un reddito molto basso rispetto agli investimenti eseguiti.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24773 dell’8 settembre 2025.
