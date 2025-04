Spese di istruzione scolastica: l'invio dei dati obbligatorio a partire dal periodo d'imposta 2022

Una dispensa dedicata all’esame degli oneri detraibili e deducibili per le persone fisiche , che, in dichiarazione dei redditi, trovano collocazione nel quadro E nel quadro RP del Modello redditi o nel Modello 730 Persone Fisiche.

ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)

Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.

Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.

N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali