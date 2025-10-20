Sì alle detrazioni per i corsi di laurea presso università telematiche

L'Agenzia delle Entrate, in una recente risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ha ricordato che anche le spese sostenute per frequentare un’università telematica sono detraibili.

In particolare, come riportato nella Circolare n. 18/2016 della stessa Agenzia, le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte come quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento, per l’individuazione del tetto massimo, all’area tematica del corso di studio e, per l’individuazione dell’area geografica (Nord, Centro, Sud-Isole), alla regione in cui ha sede legale l’università.