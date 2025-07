Settore logistica: codice tributo per il versamento Iva regime opzionale

Con Risoluzione n. 47/E del 28 luglio l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore in base al regime opzionale introdotto dall'articolo 1, comma 59, della Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024).

Si tratta del codice tributo “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.