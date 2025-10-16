Scadenze dichiarative del 31 ottobre

l prossimo 31 ottobre 2025 sarà il termine ultimo per la presentazione del Modello Redditi 2025 e dell’IRAP 2025 relativi al periodo d’imposta 2024, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Ricordiamo che il modello Redditi e l’IRAP possono essere trasmessi:
Coloro che, avendo già inviato il modello 730, avessero la necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro il 31 ottobre 2025 potranno trasmettere un modello “Redditi aggiuntivo” oppure un modello “Redditi correttivo”.
Il 31 ottobre scadrà anche il premine per l’invio del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare le ritenute operate nel corso del 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi.
Entro il 31 ottobre potrà essere trasmesso anche il modello TR per il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel terzo trimestre 2025.
Questo elenco non è esaustivo. L’elenco completo è disponibile sul sito internet dell’Agenzia Entrate.
