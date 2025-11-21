Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre

Il prossimo 30 novembre scadono la decima rata del piano di Definizione agevolata delle cartelle e la seconda rata del piano di riammissione alla stessa misura agevolativa.
A ricordarlo l'Agenzia delle Entrate-riscossione sul proprio sito internet.
In particolare, per mantenere i benefici della riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025. Considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.
Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
