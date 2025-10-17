Rottamazione-quater: online i moduli di pagamento 2026

Per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it un servizio per richiedere o ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.

Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.

Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità. Si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel e nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento. In alternativa, senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.