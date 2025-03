Rottamazione cartelle esattoriali: in scadenza il termine per presentare la domanda

Scade il prossimo 30 giugno il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (il termine originario era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023).

L’adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) permette di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

La presentazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente online sul sito dell'Agenzia Entrate Riscossione, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per coloro che dispongono di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

Ricordiamo che il decreto “Alluvione” (Dl 61/2023) ha posticipato al 30 settembre i termini della definizione agevolata per tutti coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dagli eventi alluvionali.