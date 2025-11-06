AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 6 novembre 2025
Rivalutazione quote e terreni: la scadenza del 30 novembre 2025

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute all’1.01.2025 non in regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali, si avvicina la scadenza del 1° dicembre 2025 (la scadenza originaria del 30 novembre 2025 cade infatti di domenica).

Per gli interessati, entro l’1° dicembre 2025 occorre quindi effettuare:

  • l’asseverazione della perizia di stima;
  • il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta stabilita in misura pari al 18%;
  • Il contribuente può decidere se effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione oppure in 3 rate annuali di pari importo applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo. In caso di pagamento rateale i termini sono i seguenti:
    • l’1° dicembre 2025, per la prima rata;
    • il 30 novembre 2026, per la seconda rata integrata degli interessi del 3% annuo maturati dall’1° dicembre 2025;
    • il 30 novembre 2027, per la terza rata integrata degli interessi del 3% annuo maturati dall’1° dicembre 2025.

