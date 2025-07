Riparazioni protesi acustiche: IVA ordinaria al 22%

Con la Risposta n. 8 del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile alle operazioni di riparazione di protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva, a seguito di un’istanza di consulenza giuridica presentata da un’associazione.

L’Agenzia ha confermato che le riparazioni di protesi acustiche non rientrano tra le operazioni agevolate indicate nella Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, restando quindi soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.

L’aliquota ridotta del 4% si applica, infatti, solo alla cessione degli apparecchi e non anche alle relative riparazioni, considerate prestazioni di servizi distinte.

E' importante, quindi, per i soggetti del settore (officine, laboratori, rivenditori specializzati) distinguere tra: