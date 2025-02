Ricorso avverso avviso di intimazione relativo a bollo auto. Eccezione di decadenza del potere impositivo

CLICCA QUI per accedere al documento.

Abbiamo pubblicato una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche . In particolare, le eccezioni riguardano:

In particolare le eccezioni riguardano: l’omessa notifica delle prodromiche iscrizione a ruolo;

la decadenza del potere impositivo e decorrenza dei termini prescrizionali. a cura di: Dott. Attilio Romano

