Richieste di pagamento tasse su profitti da criptovalute: è phishing

L'Agenzia delle Entrate raccomanda di prestare la massima attenzione e, qualora si ricevessero e-mail o documenti analoghi agli esempi sopra riportati, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

Le comunicazioni si caratterizzano per la presenza di importi casuali elevati, prospetti di calcolo delle imposte fissate dallo Stato italiano ed eventuali richieste di pagamento anticipato obbligatorio di una percentuale dell’importo da accreditare. Al contribuente viene richiesto di versare, entro una scadenza stringente, pena sanzioni ed interessi di mora, importi relativi a presuntee imposte dovute allo Stato italiano. Vengono inoltre specificate le modalità di pagamento tra bonifico bancario e pagamento diretto dal cryptoportafoglio. Clicca qui per vedere un esempio.

START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Ricorso avverso avviso di intimazione relativo a bollo auto. Eccezione di decadenza del potere impositivo Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.



In particolare le eccezioni riguardano: l’omessa notifica delle prodromiche iscrizione a ruolo;

la decadenza del potere impositivo e decorrenza dei termini prescrizionali. a cura di: Dott. Attilio Romano