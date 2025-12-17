Con Provvedimento del 12 dicembre l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle ricariche dei veicoli elettrici, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, ai sensi dell’art. 2, comma 1-ter, del D.lgs n. 127/2015.

Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni

I soggetti passivi IVA che effettuano le suddette operazioni conservano elettronicamente le informazioni previste dalle specifiche tecniche del provvedimento e le trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche.

La trasmissione è effettuata a partire dalla data di attivazione del canale telematico, che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le informazioni relative alle operazioni effettuate devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Quelle effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico, sono trasmesse entro 45 giorni dalla data di attivazione del canale.