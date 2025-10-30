REPORT AZIENDA: la tua analisi finanziaria completa in un clic

E' attivo sul nostro sito internet il nuovo ed innovativo servizio Report Azienda, che ti permette di ottenere una visione chiara e approfondita della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di una società di capitali, partendo dai dati del bilancio d’esercizio.

Con Report Azienda puoi fornire ai tuoi clienti una consulenza strategica e proattiva fornendo una visione immediata e approfondita della loro azienda, senza perdere tempo in elaborazioni manuali, ad un costo molto conveniente.

Il Report, generato automaticamente con intelligenza artificiale, è utile per approfondire la conoscenza dei clienti, per offrire un'analisi competitiva, una valutazione di performance davvero obiettiva e una comunicazione efficace e di valore ai clienti.

Cosa ricevi:

Report Azienda è un file Word, pronto da personalizzare e condividere, con:

Profilo e struttura aziendale completi

Riclassificazione dei dati dell’ultimo bilancio pubblicato

Calcolo dei principali indici e margini dell'analisi di bilancio

Analisi dettagliata dei KPI con confronto rispetto all'anno precedente

Rappresentazione grafica dei dati (grafici a torta, istogrammi)

Valutazione complessiva della società

Analisi dei principali concorrenti





Segnalaci SOLO la ragione sociale e il numero di iscrizione al Registro Imprese per ricevere via email il Report completo.

Un'accurata analisi sui numeri di bilancio fornisce anche utili considerazioni per comprendere al meglio la situazione aziendale. Per il Professionista che supporta l'impresa, fornire a corredo del servizio un fascicolo di report aziendale completo mette in maggior evidenza l'importanza e l'utilità del lavoro svolto.





PROVA IL SERVIZIO, CLICCA QUI.