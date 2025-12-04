Regime Forfetario 2026: sei pronto per la verifica dei requisiti e la pianificazione fiscale?

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, per i professionisti e le imprese scatta l'ora delle decisioni strategiche in vista del 2026.
Il panorama fiscale richiede precisione: un errore nella valutazione dei requisiti di permanenza o accesso al regime forfetario o ai minimi può costare caro.
Per supportare il lavoro di analisi dei Commercialisti e dei contribuenti, AteneoWeb rilascia oggi la nuova suite di strumenti in Excel, aggiornata con le ultime disposizioni per l'anno d'imposta 2026.
Non si tratta solo di calcoli, ma di sicurezza operativa. La nuova linea include strumenti essenziali per:
Tra le novità disponibili singolarmente:
Giocare d'anticipo è la chiave per una consulenza di valore. Iniziate oggi a verificare la posizione dei vostri clienti.
Non aspettare gennaio. Utilizza questi tool per simulare fin da ora lo scenario 2026 e comunicare tempestivamente con i tuoi clienti.
Fino al 31 dicembre 2025, potete acquistare il "Pacchetto software per la gestione fiscale 2026 dei contribuenti forfetari e minimi".
Cosa include il pacchetto?
Tutti i 5 tool rilasciati quest'anno:
La matematica della promozione:
È l'investimento più intelligente per chiudere l'anno: dotate il vostro studio di tutti gli strumenti necessari per affrontare la campagna fiscale 2026 con efficienza e professionalità, risparmiando 60 euro netti.
