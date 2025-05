Regime fiscale agevolato per nuove imprese giovanili agricole: pronti i codici tributo

L'articolo 4 della L. n. 36/2024 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i giovani imprenditori agricoli che avviano un'attività nel settore.

A tal fine, con Risoluzione n. 31/E del 28 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva tramite modello F24. I codici tributo vanno utilizzati per il pagamento dell'Irpef, delle relative addizionali e dell'Irap in relazione a questo regime agevolato.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

“4083” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto I rata - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;

denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto I rata - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”; “4084” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle2 imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;

denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle2 imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”; “4085” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Saldo - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;

denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Saldo - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”; “4086” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto I rata - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;

denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto I rata - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”; “4087” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”;

denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”; “4088” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP in relazione al regime agevolato delle imprese giovanili nell’agricoltura - Saldo - art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

Durante la compilazione del modello F24, i codici tributo vanno inseriti nella sezione "Erario" e indicati nell'anno di riferimento nel formato "AAAA". I codici tributo "4085" e "4088" possono essere utilizzati anche per gli importi a credito compensati.

Nel caso di versamenti rateali, il campo relativo alla rateazione deve essere compilato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata e "RR" il totale delle rate. Per i pagamenti in un'unica soluzione, il campo è valorizzato con "0101".