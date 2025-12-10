Regime di franchigia Iva PMI: novità sul termine per ottenere il suffisso EX

Con Provvedimento del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona l’accesso al regime di franchigia per le piccole imprese che vogliono effettuare operazioni in esenzione IVA negli altri Paesi dell’Unione Europea.
Il testo apporta modifiche al precedente Provvedimento del 30 dicembre 2024 che, in linea con le indicazioni della direttiva 2020/285 e del decreto attuativo (Dlgs n. 180/2024), aveva già stabilito:
Il nuovo Provvedimento, al fine di chiarire la tempistica per l’ammissione al regime di franchigia, chiarisce che il termine di 35 giorni lavorativi per assegnare il suffisso EX decorre dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione preventiva.
