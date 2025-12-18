Rapporto catastale: il servizio dedicato alla ricerca degli immobili in Italia

Ti segnaliamo il servizio dedicato alla ricerca degli immobili in Italia che AteneoWeb ha realizzato in collaborazione con CRexpert.
RAPPORTO CATASTALE è un servizio IN REAL TIME, che rintraccia automaticamente nel Catasto Nazionale italiano tutti gli immobili intestati ad un soggetto e li espone in un report comprensivo di rendita catastale.
E' sufficiente disporre del codice fiscale del soggetto, sia persona fisica che persona giuridica.
Il report fornito riporta i dati tecnici e identificativi di terreni e fabbricati aggiornati registrati presso il Catasto, con i parametri che consentono l'individuazione e classificazione delle unità immobiliari.
Oltre ai dati relativi agli intestatari dell'immobile, sono presenti i dati identificativi catastali e i dati di classamento, come i redditi per i terreni e le rendite catastali per i fabbricati.
A COSE SERVE IL SERVIZIO:
