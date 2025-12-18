Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 18 dicembre 2025
Rapporto catastale: il servizio dedicato alla ricerca degli immobili in Italia

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Ti segnaliamo il servizio dedicato alla ricerca degli immobili in Italia che AteneoWeb ha realizzato in collaborazione con CRexpert.

RAPPORTO CATASTALE è un servizio IN REAL TIME, che rintraccia automaticamente nel Catasto Nazionale italiano tutti gli immobili intestati ad un soggetto e li espone in un report comprensivo di rendita catastale.

E' sufficiente disporre del codice fiscale del soggetto, sia persona fisica che persona giuridica.

Il report fornito riporta i dati tecnici e identificativi di terreni e fabbricati aggiornati registrati presso il Catasto, con i parametri che consentono l'individuazione e classificazione delle unità immobiliari.
Oltre ai dati relativi agli intestatari dell'immobile, sono presenti i dati identificativi catastali e i dati di classamento, come i redditi per i terreni e le rendite catastali per i fabbricati.

A COSE SERVE IL SERVIZIO:

  • a rintracciare immobili di terzi
  • a ricavare i dati necessari per compilazione Modello Unico o Modello 730
  • a rilevare rendita catastale e superficie per il pagamento di tributi
  • come documento da allegare alla richiesta di allacciamento utenze
  • come documento per iniziare pratiche di compravendita immobili, richieste di mutuo o pratiche di successione
  • per controllare la propria posizione presso il Catasto
  • per il calcolo dell'ISEE

