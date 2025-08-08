RAEE fotovoltaici: tempo fino al 30 settembre per aderire ai sistemi collettivi

Si chiude il prossimo 30 settembre la finestra temporale, attiva dal 1° luglio 2025, per comunicare al GSE l'avvenuta adesione ai Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE fotovoltaici da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici in Conto Energia.
La richiesta deve essere trasmessa al GSE esclusivamente tramite l'applicativo SIAD, utilizzando il questionario “RAEE - Modello di adesione a un Sistema Collettivo", disponibile nell'Area Clienti.
Se il Soggetto Responsabile invia, durante una delle finestre temporali previste, la richiesta di adesione a un Sistema Collettivo mentre il processo di trattenimento delle quote a garanzia è già iniziato, il GSE interromperà il trattenimento e restituirà tutte le quote trattenute fino a quel momento.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google