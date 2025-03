QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024

Abbiamo pubblicato QuickBilan 2025, la nuova versione del software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.

Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.

La nuova versione 2025 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi.





Di seguito una sintesi dei principali interventi operati e delle significative implementazioni apportate al software.

Prospetto finale

Nella scheda "Prospetto Finale" si segnalano, fra le altre, le seguenti modifiche:

a) aggiornamento dei riferimenti di celle di calcolo;

b) aggiornamento delle scadenze delle rate di versamento relative al saldo imposte 2024 e 1° acconto 2025.

c) l'inserimento della sezione relativa al Concordato Preventivo Biennale.

Prospetto "Monitor"

A seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 125/2024, sono state riviste le soglie dimensionali che consentono la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata così come i limiti a decorrere dai quali scatta l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Scheda Irap

La scheda "Irap" è stata adeguata alla gestione del nuovo periodo d'imposta 2024, con relative aliquote impositive e deduzioni applicabili.

Scheda Ires

La scheda "Ires" è stata adeguata alla gestione del nuovo periodo d'imposta 2024.

Soppressione della scheda "ACE - Aiuto alla Crescita Economica"

L'art. 5 del D.Lgs. N. 216/2023 ha disposto l'abolizione dell'agevolazione ACE a partire dal 1° gennaio 2024. Al contempo è stato previsto che potranno continuare a beneficiare dell’agevolazione le imprese che hanno avuto accesso alla misura l'anno precedente, ma solo fino al termine degli effetti dell’agevolazione.

Aggiornamento della scheda "Pluriennali"

La complessa gestione della fiscalità anticipata e differita è stata opportunamente aggiornata nella scheda che ne gestisce gli automatismi.

Conferma scheda "Budget di cassa"

Recependo l'obbligo di monitoraggio dei flussi di cassa in entrata e in uscita a 12 mesi, previsto dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è stata riproposta la scheda che permette all'utente, nel corso dell'anno, di monitorare l'andamento della liquidità aziendale. L'utilizzo della scheda è del tutto OPZIONALE.

Conferma scheda "Inserimento Budget"

Questa scheda si rivela preziosissima nel corso dell'anno per effettuare proiezioni dei dati (solo economici) a fine anno, in modo estremamente semplice e veloce. Se ne suggerisce l'uso per sessioni di confronto con il cliente relativamente all'esercizio in corso. Per la gestione dei bilanci in chiusura 2024 si raccomanda invece di utilizzare la scheda "Inserimento Consuntivo".

Conferma scheda "Adeguato Assetto"

Dal 2022 sorge l'obbligo di recepire, da parte dell'organo amministrativo, le disposizioni di cui al novellato art. 2086 c.c., comma 2, e dell'art. 2 del D.Lgs. N. 83/2022. Ad aiuto dell'utente si è integrato QuickBilan con una strumentazione ad hoc, grazie al supporto fornito da https://bussoladimpresa.com: l'unica piattaforma in cloud citata da ACCREDIA - Ente Nazionale di Accreditamento (Circ. 22/2024).



CLICCA QUI per accedere alla scheda del software.