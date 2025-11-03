Entro il prossimo 13 novembre gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, potranno presentare la domanda per il contributo previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 17 aprile 2025.

Il contributo per l’anno 2025, riconosciuto per un importo fino a 4.000 euro, è pari al 60% delle spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.

Il contributo è riconosciuto alla singola impresa anche nel caso di più punti vendita siti in comuni privi di edicole.

Nel Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025 le modalità per la fruizione del contributo.

Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13 novembre 2025 dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile sul portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite SPID, CNS o CIE.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare di impresa individuale oppure dal legale rappresentante di società, esclusivamente con firma CAdES.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per agevolare l’individuazione dei comuni privi di edicole, ha fornito un file con l’elenco di tali comuni, individuato sulla base dei dati disponibili nel Registro delle imprese ed aggiornato alla data dell’8 ottobre 2025.

Per assistenza e per la compilazione della domanda è possibile far riferimento al manuale utente o contattare l'help-desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Eventuali richieste di chiarimento dovranno invece essere inviate tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo email sostegno.pvnp@governo.it.