Pubblicato l'elenco dei richiedenti il bonus investimenti pubblicitari 2025

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2025, previsto dall'articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, e trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

L'elenco riporta i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2025 e l’importo teoricamente fruibile.

Nell'elenco è inoltre indicata la percentuale provvisoria di riparto, in quanto le risorse destinate all’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta preliminarmente richiesto, con conseguente ripartizione delle stesse tra i soggetti istanti in misura proporzionale agli importi individuali richiesti.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ricorda che per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2025, è necessario inviare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati, con la stessa modalità, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco definitivo dei soggetti ammessi all’agevolazione, con l’importo del credito fruibile ricalcolato sulla base sugli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.