Proroga domande agevolazioni PMI per autoproduzione energia rinnovabile al 10 novembre 2025

Con decreto direttoriale del 29 settembre 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, alle ore 12.00 del 10 novembre 2025.
Il Mimit precisa anche che alle domande di agevolazione presentate da imprese di media dimensione a partire dal 2 ottobre 2025 si applicano le disposizioni previste dal decreto 18 giugno 2025 in tema di adeguamento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
La proroga del termine si è resa necessaria in considerazione del fatto che in prossimità del termine finale per la presentazione delle domande, l’importo delle agevolazioni richieste non assorbe la dotazione finanziaria messa a disposizione, con una parte significativa della medesima che risulterebbe inutilizzata. Con lo slittamento della scadenza, il Ministero intende favorire una partecipazione più ampia delle imprese interessate e garantire il pieno utilizzo della dotazione finanziaria prevista.
