Pronto il software per l'invio Comunicazione integrativa ZES unica 2025

La normativa che disciplina il Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica 2025) prevede, come ultimo adempimento per le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria, la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, da effettuarsi nel periodo dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software “Zes unica integrativa 2025” (Versione 1.0.0), che permette la compilazione ed il successivo invio telematico alle Entrate della comunicazione, per accertare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google