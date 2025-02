Procreazione assistita: con fattura cointestata, ciascuno detrae il 50%

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita è fruibile al 19% per l’importo eccedente 129,11 euro (art. 15, comma 1, lett. c, del Tuir) per entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dalla persona intestataria della fattura.

Nel caso in cui la fattura sia cointestata, la detrazione spetta nella misura del 50% per ciascuno.

A chiarirlo l'Agenzia Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, dove precisa anche che, qualora la prestazione non sia resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, per poter detrarre la spesa occorre che il pagamento sia effettuato con sistemi "tracciabili".