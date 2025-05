Prima casa: termine biennale valido anche per rivendite in corso al 31 dicembre 2024

Con Risposta n. 127 del 5 maggio l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'agevolazione "prima casa", ed in particolare relativamente al nuovo termine introdotto dalla Legge di bilancio 2025 per la rivendita dell'immobile agevolato pre-posseduto.

Il riferimento è all’ampliamento da uno a due anni del limite temporale utile per rivendere l'immobile agevolato già posseduto, in caso di nuovo acquisto, al fine del mantenimento delle agevolazioni.

Nella Risposta l'Agenzia ha chiarito che il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile, non è applicabile solo agli atti di acquisto di immobili stipulati dal 1° gennaio 2025, ma anche se al 31 dicembre 2024, il termine di un anno per rivendere l'immobile agevolato pre-posseduto era ancora in corso.