Prima casa: i vantaggi restano anche con la donazione dei genitori

Se si possiede già un immobile, è ancora possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche nel caso di donazione di un immobile dai genitori, non solo in caso di acquisto.

Dal 1° gennaio 2016, infatti, le agevolazioni “prima casa” spettano anche a chi possiede già un immobile acquistato con lo stesso beneficio, a patto che lo venda entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, legge n. 208/2015).

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi, richiamando la Circolare n. 12/2016 della stessa Agenzia, ricorda che l’agevolazione si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito, come donazioni o successioni, purché nell’atto sia previsto l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. In caso contrario, si perdono le agevolazioni fiscali e occorre pagare le imposte dovute, maggiorate di interessi e sanzioni.