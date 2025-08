Scade il prossimo 7 agosto la consultazione pubblica sul nuovo regolamento per la prevenzione delle frodi nel credito al consumo.

Il Dipartimento dell’Economia ha predisposto lo schema di decreto MEF recante il nuovo regolamento del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI).

Il regolamento attualmente in vigore, spiega il Dipartimento, è infatti divenuto progressivamente sempre meno coerente rispetto alle nuove disposizioni legislative in materia e rispetto alle nuove forme di protezione dei dati personali introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 e alle evoluzioni tecnologiche nel settore della prevenzione delle frodi.

Occorre quindi procedere all’abrogazione del suddetto decreto per emanare un nuovo regolamento in linea sia con le nuove disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e con gli sviluppi funzionali e tecnologici in materia.

A tal scopo è stata avviata una consultazione pubblica aperta, relativa allo schema di decreto ministeriale, per poter acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 7 agosto 2025 all’indirizzo pec dt.dlgs141.2010@pec.mef.gov.it e saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.