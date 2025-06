Plusvalenze immobiliari non tassabili solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale

È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.

Smart Cash Flow PMI è un'applicazione in cloud per la verifica dell’ adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese .

Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.

La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.

È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali