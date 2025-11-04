Chi acquista terreni agricoli usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina deve prestare attenzione all’utilizzo del fondo nei primi cinque anni.

Il beneficio fiscale, infatti, resta valido solo se il terreno viene concesso in affitto al coniuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado, purché anch’essi siano imprenditori agricoli.

In tutti gli altri casi, l’affitto comporta la decadenza dall’agevolazione, anche se il conduttore è una società che opera nel settore agricolo e il suo amministratore possiede la qualifica di coltivatore diretto.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25135 del 13 settembre 2025, che conferma un orientamento restrittivo in materia di mantenimento dei benefici fiscali connessi alla piccola proprietà contadina.