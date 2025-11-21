PEC di società o dei soci? Il CNDCEC mette fine al dubbio sulle STP

Le Società tra Professionisti (STP) sono tenute ad attivare e comunicare all’Ordine di appartenenza la PEC della società, oppure possono utilizzare la PEC di uno dei professionisti soci della STP?

Con il Pronto Ordini n. 88-2025 del 18 novembre il CNDCEC chiarisce che le STP, rientrando tra i soggetti tenuti a iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle presso la Camera di Commercio competente, devono obbligatoriamente dotarsi di PEC/domicilio digitale ai sensi dell'art. 16 del D.L. 185/2008.

Inoltre, poiché le STP sono soggetti giuridici autonomi tenute ad iscriversi in apposita sezione dell’albo tenuto dall’Ordine professionale di riferimento (art. 8, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34), esse sono soggette agli stessi obblighi comunicativi previsti per gli iscritti persone fisiche, e dovranno pertanto comunicare all’Ordine il domicilio digitale della società comunicato al Registro delle Imprese.