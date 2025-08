Pannelli solari, ecco dove indicare la spesa nel modello 730

In una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia delle Entrate chiarisce come compilare correttamente il modello 730 in caso di spese sostenute per l’installazione di pannelli solari.

Le spese agevolabili, fino ad un massimo di 60.000 euro, riguardano l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università. Tali spese devono essere riportate nei righi E61-E62 del modello 730, colonna 1, codice 3.