Ottieni velocemente il Rendiconto per cassa per il tuo Ente del Terzo Settore con Banana Plus!

Hai bisogno di gestire la contabilità di un piccolo Ente del Terzo Settore e di ottenere velocemente il bilancio?
Con il software Banana Contabilità Plus, a soli € 60 all’anno, parti da un piano dei conti già preimpostato, inserisci facilmente le entrate e le uscite, e con un solo clic ottieni il Rendiconto per cassa conforme ai requisiti del RUNTS!
Ideale per commercialisti che gestiscono la contabilità degli ETS o per amministratori di ETS che, pur senza conoscenze contabili, desiderano fare la contabilità in modo autonomo e semplice.
Guarda il Video e scopri quanto è facile inserire le entrate e le uscite e ottenere il Rendiconto per cassa!
PROVA SUBITO BANANA
Prova subito a inserire le entrate e le uscite con questo modello contabile, direttamente tramite la Web App di Banana all’interno del tuo browser, senza dare nessuna email o dati personali. Vedrai quanto è intuitivo!
INIZIA GRATIS!
Comincia GRATUITAMENTE: scarica il programma e inizia a inserire le entrate e le uscite fino a 70 righe di registrazioni.
Acquistando poi uno dei nostri piani potrai continuare a lavorare sulla tua contabilità SENZA PIU' LIMITAZIONI e creare i rendiconti.
Scarica Banana Contabilità Plus.
Scopri l'abbonamento che fa per te.
